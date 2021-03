Am landesweiten Corona-Kontrolltag haben Polizei und Ordnungsämter gestern im Norden von Rheinland-Pfalz keine Verstöße registriert. Es seien zwar viele Ausflügler unterwegs gewesen – zum Beispiel rund um den Nürburgring in der Eifel, auf der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück und an der Loreley – die Menschen hätten sich aber an Abstandsregeln und Maskenpflicht gehalten. Bei den Kontrollen waren nach Angaben des Innenministeriums neben den Polizisten aus den Präsidien auch mehr als 100 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz.