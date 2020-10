Angesichts der Corona-Krise sehen die Unternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz weiter pessimistisch in die Zukunft. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Koblenz hervor. Zwar habe sich die Bewertung der Geschäftslage in den rund 400 befragten Betrieben deutlich verbessert im Vergleich zum Beginn der Pandemie. Man sei aber noch nicht über den Berg, sagte IHK-Geschäftsführer Arne Rössel. Die Gesamterwartung der Betriebe sei nach wie vor negativ. Demnach rechnen z.B. gut ein Drittel von ihnen in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von 25 Prozent. Vor allem die Sorge um eine zweite Infektionswelle treibe die Betriebe um, aber auch der fehlende Absatz ihrer Produkte im In- und Ausland. Die IHK appelliert daher an die Politik, keine zusätzlichen Steuern, Abgaben oder Gesetze zu erlassen, die eine weitere Belastung für die Betriebe zur Folge hätten.