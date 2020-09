In Koblenz könnte es bald einen Guggenmusikverein geben. Der Hobbymusiker Daniel Zimmer lädt am Mittwochabend zum ersten Treffen der "Schängelgugge" Koblenz ein. Der 26-Jährige will nach eigenen Angaben die Koblenzer Musikszene um ein Genre erweitern, das bisher nicht vertreten ist. In dem Verein seien alle Musikbegeisterten willkommen, neue Mitglieder müssen keine Vorerfahrung mitbringen. Bisher machen etwa zehn Musikerinnen und Musiker bei den "Schängelgugge" mit. Einige Koblenzer Unternehmen unterstützen das Projekt. Der Verein suche aber weiter nach Sponsoren für neue Instrumente und einen Probenraum. In der näheren Umgebung gibt es bereits Guggenmusikvereine in Bad Ems, Andernach und Lykershausen. Guggenmusik kommt aus der Schweiz und wird da vor allem an Karneval gespielt.