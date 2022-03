Kliniken halten wegen Corona-Zahlen an Besuchsverboten fest

Die Krankenhäuser in Koblenz halten wegen der steigenden Corona-Zahlen an ihren Besuchsverboten fest. Das teilten das Bundeswehrzentralkrankenhaus, das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur mit: In einer gemeinsamen Erklärung der drei Krankenhäuser heißt es, die Besuchsverbote sollten mindestens bis nach Ostern gelten – auch wenn es sonst überall Lockerungen gebe. Doch angesichts der hohen Corona-Zahlen müsse man nicht nur die Patienten, sondern auch die eigene Infrastruktur schützen. Momentan fielen viele Mitarbeitende in der Pflege aus, weil sie sich mit Corona infiziert hätten. Das führe zu erheblichen Belastungen. Es gebe nur wenige Ausnahmen von den Besuchsverboten, die direkt mit den Kliniken abgestimmt werden müssten – etwa für werdende Väter oder Angehörige von Patienten auf der Intensivstation.