Karbonisat, das durch ein spezielles Verfahren in einer Klärschlammanlage etwa in Unkel produziert wird, darf in Deutschland nicht als Dünger eingesetzt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden und damit eine Klage des Zweckverbandes Unkel-Linz abgewiesen. Die Verbandsgemeinden Linz und Unkel hatten die Anlage für mehr als zweieinhalb Millionen Euro bauen lassen. Auch, weil damit belasteter Klärschlamm in Dünger verwandelt werden könnte, das hatte der Anlagenbauer bestätigt. Gefährliche klärschlammtypische Reste wie Arzeneirückstände oder Mikroplastik seien in dem Karbonisat beispielsweise nicht mehr enthalten. Doch dieser Dünger ist in Deutschland bislang nicht zulässig und muss deshalb aufwendig verbrannt werden. Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel wollte per Klage erreichen, dass der Klärschlamm als Dünger zugelassen wird. Das Koblenzer Verwaltungsgericht wies die Klage zurück: Das Karbonisat sei in Deutschland weder zugelassen, noch dürfe damit nach nationalem Recht gehandelt werden.