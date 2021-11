Katholiken wählen Räte

Auch katholische Christen in der Großregion Koblenz sind an diesem Wochenende aufgerufen, neue Pfarreien- oder Pfarrgemeinderäte zu wählen. Der Trierer Bischof Ackermann rief dazu auf, das Engagement der Frauen und Männer in den Räten zu würdigen und zu unterstützen. Für die weitere Entwicklung der Kirche seien die Räte unverzichtbar, deshalb sollten Wahlberechtigte ab 16 Jahre ihr verbrieftes Wahlrecht wahrnehmen. Die 673 Pfarreien haben sich nach Bistumsangaben für eines von drei Wahlmodellen entschieden: entweder den klassischen Pfarrgemeinderat, einen Kirchengemeinderat, der neben den Aufgaben des Pfarrgemeinderates auch die Aufgaben des Verwaltungsrates übernehme. Oder einen Pfarreienrat, also das Gremium für die größere Pfarreiengemeinschaft. In vielen von der Flutkatastrophe betroffenen Pfarreien könne aber vorerst nicht gewählt werden.