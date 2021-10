Neuer Standort für Kaufhaus Sinn gesucht

Die Sinn GmbH bedauert nach eigenen Angaben die Schließung ihrer Filiale in der Koblenzer Innenstadt. Sie suche intensiv nach einem neuem Gebäude in der Stadt. Der Eigentümer will nach Angaben des Modehauses das Gebäude abreißen lassen. Ein geplanter Neubau soll anders genutzt werden. Laut Geschäftsführung wird die Sinn-Filiale Ende des Jahres geschlossen. Für die Mitarbeiter sollen individuelle Lösungen gefunden werden. Sie könnten etwa zu anderen Filialen wechseln. Das Modehaus will nach eigenen Angaben am Standort Koblenz bleiben und sucht bereits nach einem anderen Mietobjekt, bisher ohne Erfolg. Nach Angaben der Stadt Koblenz sollen in dem Neubau in der Görgenstraße Wohnungen entstehen und eine verkleinerte Fläche für den Einzelhandel. Auch eine Hotelnutzung sei denkbar.