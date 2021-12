Karnevalsauftakt nur für Geimpfte und Genesene

Auch in Koblenz werden zur traditionellen Karnevalseröffnung am 11.11. nur Geimpfte und Genesene zugelassen sein. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) hat diese sogenannte 2G-Regel nach eigenen Angaben beschlossen. Sie solle nach jetzigem Stand auch bei anderen Veranstaltungen des Koblenzer Dachverbandes gelten, also zum Beispiel bei der Inthronisierung des neuen Prinzenpaares oder bei der Seniorensitzung. Die AKK empfiehlt ihren 44 Mitgliedsvereinen außerdem, sich bei der Planung der eigenen Karnevalssitzungen auch an der 2G-Regel zu orientieren.