Millionen Menschen fotografieren sich jedes Jahr vor dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz: Ein Nachbau, denn vor 75 Jahren zerstörten amerikanische Soldaten das Original.

Es waren die letzten Tage im Zweiten Weltkrieg in Koblenz: 87 Prozent der Häuser waren durch die unzähligen Luftangriffe auf die Stadt zerstört worden. Koblenz war im März 1945 nur noch eine Trümmerwüste, in der etwa 4.000 Menschen ausharrten. Doch von allen Bomben unberührt thronte noch immer das Kaiserdenkmal auf seinem Sockel hoch über dem Deutschen Eck. Das änderte sich am 16. März 1945.

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz vor der Zerstörung am 16. März 1945. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/arkivi

Dieses Reiterstandbild war ein Sinnbild für den deutschen Nationalpatriotismus, sagt Antje Kraus vom Mittelrheinmuseum in Koblenz. Deswegen sei es den amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ein Dorn im Auge gewesen. Deswegen sei es vermutlich kein Zufall, dass sein Reiterstandbild zerstört wurde.

"Man sagt, dass Präsident Eisenhower persönlich die Order ausgegeben habe, dieses Denkmal zu zerstören." Antje Kraus, Mittelrheinmuseum Koblenz

Allerdings - offizielle Dokumente, die das historisch belegen würden, gibt es nicht. Fest steht aber, dass die Amerikaner auf das Denkmal schossen. Bis schließlich eine Granate ein Treffer war, der das Denkmal zur Seite kippte und der Kaiser kopfüber herunter hing. Nur noch die Füße des Pferdes hielten das Standbild auf dem Sockel.

Kriegs-Aus drei Tage später

Es war ein Sinnbild für das Ende: Drei Tage später, am 19. März 1945, wurde Koblenz erobert. Das zerstörte Reiterstandbild bliebt zunächst so stehen. Bis sich die Menschen in der Stadt für das Kupfer interessierten, aus dem es gegossen worden war. Das Material war begehrt, berichtet Antje Kraus. "Es gibt Leute, die behaupten, dass daraus Oberleitungen gefertigt worden sind."

Dieses Foto im Mittelrheinmuseum in Koblenz zeigt, wie der Kopf des zerstörten Reiterstandbildes transportiert wurde. SWR

Nur der Kopf blieb übrig

Nach und nach wurde das früher so imposante Denkmal des deutschen Kaisers Wilhem I. in Einzelteile zerlegt. Bis auf den Kopf, der über Umwege ins Koblenzer Mittelrheinmuseum gelangte. Es gab einen Bendorfer Eisenhändler, bei dem Teile des zerstörten Reiterstandbildes eingelagert waren. Einen Teil hatte er schon verschrottet, aber der Kopf blieb übrig.

Der Bronzekopf des zerstörten Kaiser-Wilhelm-Denkmals ist seit 1977 im Mittelrhein-Museum in Koblenz zu sehen. SWR

Seit 1977 ist dieser Kopf eine Dauerleihgabe im Mittelrheinmuseum und dort im Foyer zu sehen: Anderthalb Meter hoch und etwas verbeult. An der Schläfe des Gesichts mit dem markanten Backbackenbart klafft ein Loch.

Seit 1993 steht Nachbildung am Deutschen Eck

Seit 1993 steht eine Nachbildung des zerstörten Originals am Deutschen Eck. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/imageBROKER

Fast ein halbes Jahrhundert lang ragte aus dem zerstörten Denkmal die deutsche Nationalflagge empor. Der leere Sockel wurde 1953 vom ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, zum "Mahnmal der deutschen Einheit" erklärt.

Seit 1993 - drei Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung - steht mittlerweile eine Nachbildung des Reiterstandbildes auf dem Sockel am Deutschen Eck in Koblenz. Makellos und imposant – als wäre es nie weg gewesen.