per Mail teilen

Beim diesjährigen Jugend-Engagement-Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz und der Bertelsmann-Stiftung sind auch acht Projekte aus dem Norden des Landes Preisträger. Der Wettbewerb zeichnet Projekte aus, bei denen sich Jugendliche für soziale Zwecke einsetzen.

Unter den Preisträgern ist etwa ein Projekt der Julius-Wegeler-Schule Koblenz, bei dem Schüler eine Zeitschrift über sexuelle Vielfalt erstellen. Das Jugendrotkreuz aus Asbach im Westerwald verbindet mit seinem Projekt ältere und jüngere Menschen – und stellt Übungen zusammen mit denen Menschen auch im Alter fit bleiben. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler erhält die Auszeichnung für ihre Projektreihe “Our Earth is our Home”, übersetzt “Unsere Erde ist unser Zuhause”. Bei diesem Projekt beschäftigen sich die Jugendlichen mit Nachhaltigkeitsthemen. Die ausgezeichneten Projekte erhalten ein Fördergeld von je 500 Euro. Der Jugend-Engagement-Wettbewerb mit dem Motto „Sich einmischen – was bewegen“ findet zum siebten Mal statt.