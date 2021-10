Die Stadt Koblenz will nach eigenen Angaben im kommenden Jahr mehr als eine halbe Million Euro in 46 Hochleistungssirenen investieren. Das sagte Oberbürgermeister David Langner in seiner Haushaltsrede im Stadtrat. Die Flutkatastrophe im Ahrtal habe gezeigt, wie wichtig ein flächendeckendes Sirenensystem sei. Außerdem plane die Verwaltung 17 Millionen Euro im kommenden Haushalt ein, um im Stadtteil Bubenheim eine weitere Feuerwache zu bauen, die 2023 in Betrieb gehen soll.