Neue Gefahrenkarten zu Starkregen

Die Stadt Koblenz hat Gefahrenkarten erstellen lassen, die zeigen, welche Folgen extremer Starkregen für die einzelnen Stadtteile haben kann. Vom kommenden Monat an informiert die Stadt die Bürger über die Ergebnisse. Den Anfang machen dabei die Stadtteile Lay und Güls. Wegen der Corona-Pandemie finden zumindest diese beiden Info-Veranstaltungen im Internet statt. Wer sich vorher anmeldet, bekommt die Zugangsdaten. Nach Angaben der Verwaltung können sich Interessierte auch per Telefon dazu schalten. Bei den insgesamt 23 Info-Veranstaltungen in Koblenz geht es darum, wie hoch das Risiko extremer Wetterlagen für den eigenen Stadtteil ist und wo es dort zu Überflutungen kommen könnte. Starkregen mit heftigen Gewittern gebe es im Sommer auch in Koblenz immer häufiger. Die neuen Starkregen-Gefahrenkarten sollen auch für eine bessere Vorsorge genutzt werden. Sie sollen bald im Internet veröffentlicht werden.