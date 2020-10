Der Dekan des Fachbereichs Informatik an der Universität Koblenz ist zurückgetreten. Wie Professor Jan Jürjens dem SWR bestätigte, gebe er nach nur zehn Monaten Amtszeit die Fachbereichsleitung auf. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei gewesen, dass das Bildungs- und Wissenschaftsministerium in Mainz die Lehramtsausbildung an der zukünftigen Uni Koblenz weiter ausbauen wolle - zulasten von Forschung und Lehre. Auch die finanzielle Ausstattung des Fachbereichs liege verglichen mit anderen Unis in Bund und Land unter dem Durchschnitt. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD, Anna Köbberling, wies die Vorwürfe zurück: die Landesregierung sei nicht für die inhaltliche Planung der Universität zuständig. Sie finde es kontraproduktiv, dass Konflikte öffentlich ausgetragen würden.