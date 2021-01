Das neue Jahr hat gerade begonnen und es geht nahtlos weiter mit Corona. Die Pandemie ist ein Dauerthema. Wir hätten sie gerne 2020 zurückgelassen - geht aber nicht. Viele fragen sich, wird das irgendwann auch mal zu Ende sein? Wird es auch mal wieder andere Themen geben, die uns so beschäftigen? In unserem SWR-Studio in Koblenz haben wir zwar keine Zukunftsforscher oder Wahrsager - aber Reporter, die genau wissen, was die Koblenzer bewegt. Einer von ihnen ist Andreas Krisam, seit über zwanzig Jahren in Koblenz im Einsatz - und mit ihm wagen wir auch einen Blick in die Zukunft.