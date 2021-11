Impfzentren öffnen wieder

Die im Standby-Modus gehaltenen Impfzentren in Koblenz und in Lahnstein werden wieder eröffnet. Das hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) mitgeteilt. Beide Impfzentren sollen demnach am 24. November wieder aufmachen. Anmeldetermine können laut Gesundheitsminister Hoch bereits ab Donnerstag dieser Woche über ein zentrales Anmeldeverfahren im Internet gemacht werden. Wichtigste Ansprechpartner für das Impfen blieben aber die Hausärzte, sagte Hoch. Die wieder eröffneten Impfzentren stellten ein Zusatzangebot dar. In den Regionen, in denen es keine Impfzentren mehr gibt, sollen häufiger als bisher Impfbusse stehen. In Koblenz gebe es auch weiter die Möglichkeit, sich im Löhr-Center impfen zu lassen, teilte der Oberbürgermeister Langner (SPD) mit.