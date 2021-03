Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz bereiten sich darauf vor, bald vollständig ausgelastet zu sein. Nach Angaben des Ministeriums sollen die Zentren bis zum 15. März in der Lage sein, zum Teil mehrere hundert Menschen täglich zu impfen. Für das Impfzentrum des Kreises Neuwied zum Beispiel bedeutet die Anweisung des Ministeriums, dass die Zahl der Impfungen pro Tag verdoppelt wird – von 400 auf 800. Das Zentrum muss dafür einen 2-Schicht-Betrieb einführen und wird auch am Wochenende impfen. Dazu müssen weitere Mitarbeiter bereit gestellt werden. Auch die anderen Impfzentren im Land sollen sich laut Ministerium darauf vorbereiten, bald unter Volllast zu arbeiten. Vorausgesetzt ist, dass genug Impfstoff zur Verfügung steht. Das soll aber bald so sein, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Daher sei es wichtig, dass die Impfzentren personell so aufgestellt seien, dass möglichst viel geimpft werden könne.