In Mainz berät das Kabinett am Freitag über mögliche weitere Öffnungen ab kommender Woche. Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz haben ein Plan für die behutsame Öffnung der Gastronomie entwickelt. Sie fordern von der Landesregierung, entsprechende Beschlüsse zu fassen. Die IHK Koblenz spricht sich für eine Öffnung der Außengastronomie bereits ab nächstem Montag aus. Ab dem 29. März sollte nach Ansicht der IHK dann auch wieder die Bewirtung in Innenräumen und private Übernachtungen erlaubt sein. Die Kammern verbinden die Vorschläge mit strengen Hygieneregeln und verschiedenen Auflagen. Die Gäste sollen beispielsweise Termine buchen und negative Corona-Tests vorlegen. Auch eine Personenbegrenzung sei denkbar.