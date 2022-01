IHK begrüßt neue Quarantäne-Regeln in RLP

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz begrüßt nach eigenen Angaben die neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz, die von Freitag an gelten. Insbesondere die Lockerungen bei der Quarantäne-Pflicht stellten eine große Erleichterung für Betriebe dar. Die neuen Regeln sehen unter anderem vor, dass geboosterte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne müssen. Aus Sicht der IHK sei dies wichtig, um Lieferketten und Prozesse in der Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Langfristige Ausfälle in der Logistikbranche, dem Lebensmitteleinzelhandel oder der Produktion könnten sonst zu größeren Problemen führen. Die IHK Koblenz befürwortet unter anderem auch die Lockerung der 2G-Plus-Regeln. Menschen, deren vollständige Impfung oder Genesung maximal drei Monate her ist, müssen sich nach Angaben der Kammer nicht mehr testen lassen. Der Wegfall der Testpflicht stelle zumindest eine kleine Arbeitserleichterung dar.