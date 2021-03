per Mail teilen

In Koblenz werden am Donnerstag und Freitag die mobilen Hochwasserschutzwände wieder abgebaut, teilte die Feuerwehr mit. Autofahrer sollen deshalb die Parkverbote beachten, damit der Abbau schnell und reibungslos laufen könne. Die Wände waren Ende Januar aufgestellt worden. Beim diesjährigen Hochwasser erreichte der Pegel in Koblenz einen Höchststand von 7,30 Meter.