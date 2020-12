Das Hochwasser an Rhein und Mosel hat inzwischen auch Koblenz erreicht. In verschiedenen Stadtteilen wurden Uferstraßen überschwemmt. Die Feuerwehr hat die mobile Hochwasserschutzwand aufgebaut.

Unter anderem wurde das Peter-Altmeier-Ufer überschwemmt und gesperrt. Ebenfalls betroffen ist nach Angaben der Stadt die B49 nach Koblenz-Lay. In Koblenz-Güls laufe die Moseluferstraße voll Wasser. In Ehrenbreitstein wurden die letzten Hochwasserschutztore geschlossen. Die Stadt Koblenz hatte nach eigenen Angaben 67 Autos abgeschleppt, die an den vom Hochwasser bedrohten Straßen geparkt waren. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz soll die Scheitelwelle Koblenz voraussichtlich am Donnerstag erreicht haben. Weitere Informationen und aktuelle Pegelstände gibt es hier.

Hochwasserschutzwand in Neuendorf und Wallersheim aufgebaut

Die Feuerwehr Koblenz hatte bereits am Dienstag mit dem Aufbau der mobilen Hochwasserschutzwände in den Stadtteilen Wallersheim und Neuendorf begonnen. Seit 8 Uhr am Dienstagmorgen hatten Feuerwehrleute Balken für Balken der mobilen Hochwasserschutzwand verschraubt. Erst wurden die Stützen aufgebaut, danach die waagerechten Dammbalken - alles aus Aluminium und mit Gummi abgedichtet. Das alles müsse rechtzeitig passieren, bevor der Rhein hier so richtig über die Ufer trete, sagt Meik Maxeiner, der Chef der Koblenzer Berufsfeuerwehr. Der Vorlauf sei wichtig.

"Wenn der Rhein auf über fünf Meter steigt, können wir die Wand nicht mehr aufbauen." Meik Maxeiner, Chef der Koblenzer Berufsfeuerwehr

Prognose für den Rhein-Pegel in Koblenz: 6,80 Meter

Bis zu acht Stunden dauert es, bis einer der insgesamt drei Abschnitte aufgebaut ist. Und das, obwohl der Großteil der Hochwasserschutzwand bis zu zehn Meter tief unter der Erde liegt. In den vergangenen Jahren wurden nach Angaben der Stadt bis zu 50 Millionen Euro verbaut - für eine Art Wanne, damit das Wasser nicht von unten nach oben dringt.

Die mobile Hochwasserschutzwand gibt es seit 2015. Mit ihrer Länge von mehreren hundert Metern sei sie ziemlich einmalig am Rhein, so Maxeiner. Bis zu einem Pegelstand von 8,50 Meter seien die Menschen dahinter geschützt. So hoch werde der Rhein aber wohl nicht steigen.

Schifffahrt eingeschränkt - Fährbetriebe eingestellt

Wegen des Rhein-Hochwassers hat die Autofähre in Remagen-Kripp am Mittwochvormittag nach eigenen Angaben ihren Betrieb nach Linz eingestellt. Auch die Personenfähre zwischen Remagen und Erpel fährt nach Angaben des Energieversorgers evm nicht mehr, weil das Rhein-Hochwasser in der Nacht schneller gestiegen sei, als erwartet. Die Fähre in Boppard hatte bereits am Dienstag den Betrieb eingestellt. Das Rhein-Hochwasser schränkt mittlerweile auch die Schifffahrt ein. Die Binnenschiffe dürfen nur noch höchstens 20 Stundenkilometer und in der Mitte der Fahrrinne fahren.