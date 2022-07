Darum sucht in Koblenz eine Drohne nach Hitze-Hotspots

Sommer, Sonne, Hitzewelle: Im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels will die Stadt Koblenz wissen, wo es besonders heiß ist. Sie setzt dafür auf eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Am Montag habe es den ersten Einsatz der Drohne in Koblenz gegeben, so ein Sprecher der Stadt dem SWR. In der ersten Augustwoche soll es einen weiteren Flug geben. Damit sollen die besonders aufgeheizten Bereiche der Stadt festgestellt werden, damit man in Zukunft etwas dagegen tun kann.

Schon im Sommer 2021 hatte es nach Angaben der Stadt bereits einen ersten Probeflug mit der Drohne gegeben. Wegen der unbeständigen und insgesamt zu kühlen Witterung sei dann im vergangenen Jahr aber kein geeignetes Zeitfenster für die Messflüge gefunden worden.

Stadt Koblenz erstellt Kataster für Anpassung an Klimawandel

Durch den Klimawandel wird es Hitzewellen wie die aktuelle auch in Koblenz immer häufiger geben, sagen Forscher voraus. Die Verwaltung muss sich darauf einstellen - etwa bei der Frage, wie man das immer knapper werdende Trinkwasser managen kann oder wie man im Stadtgebiet für Abkühlung sorgen kann.

Zudem arbeitet die Stadt Koblenz nach eigenen Angaben aktuell an einem Kataster für weiter Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, so der Stadtsprecher. Darin solle erfasst werden, wo Dächer oder Fassaden begrünt wurden, wo es Grünflächen und Brunnen- und Wasserplätze gibt oder weitere Möglichkeiten, sich abzukühlen. Außerdem sollen auch Trinkbrunnen in der Stadt erfasst werden und Refill-Stationen, an denen man Wasserflaschen auffüllen kann.