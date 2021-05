Der lange Winter und das kühle Frühjahr haben den Energieverbrauch deutlich in die Höhe getrieben. Besonders im April hätten die Verbraucher ungewöhnlich viel Erdgas verbraucht, teilte das Koblenzer Energieunternehmen EVM mit. Im Vergleich zum April im vergangenen Jahr sei 45% mehr Erdgas durch die Leitungen des Versorgers geflossen, so die EVM gegenüber dem SWR. Eine vierköpfige Familie müsse somit für ein Einfamilienhaus mit Mehrkosten von rund 80 Euro für den April dieses Jahres rechnen. Auch der Bedarf an Brennholz ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen: Zwischen Januar und Mai konnte der Holzhändler Brennholz-Westerwald zum Beispiel eine Absatzsteigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen, sagte er. Der April dieses Jahr war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der kälteste April in Rheinland-Pfalz seit 35 Jahren.