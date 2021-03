Viele Hausärzte im Norden des Landes wollen so schnell wie möglich mit den Corona-Impfungen in ihren Praxen beginnen. Sie kritisieren aber, dass ihnen wichtige Informationen fehlen.

Vom Hausärzte-Verband in Koblenz heißt es, viele Ärzte im Norden von Rheinland-Pfalz seien gut auf die Corona-Impfungen vorbereitet. Allerdings seien auch viele Fragen noch nicht geklärt. Etwa, wie der Impfstoff zu den Arztpraxen kommt. Wie viele Impfdosen und von welchem Hersteller es für die Allgemeinmediziner geben wird. Oder, wie die Impfungen dokumentiert werden müssen - und wie sie anschließend abgerechnet werden. In all diesen Punkten wünschten sich die Hausärzte mehr Klarheit.

Elf Unterschriften pro Impfung - beim Hausarzt nicht machbar

Hausärztin aus Unkel will gegen Corona impfen

Trotzdem haben sich nach Angaben des Verbandes schon viele Hausärzte vorbereitet. Sie machten Pläne, wie sie Corona-Impfungen in ihren Praxen am besten umsetzen könnten. So hat sich etwa die Allgemeinmedizinerin Claudia Ohly aus Unkel viele Gedanken gemacht, wie sie ihre Patienten gegen Corona impfen kann. In ihrer Praxis liegen schon Listen aus, in die sich Interessierte eintragen können, die sich bei ihr impfen lassen wollen, sagt Claudia Ohly. So könne man sie sofort in die verschiedenen Priorisierungs-Gruppen einteilen.

"Meine Patienten fragen jeden Tag, wann wir mit dem Impfen loslegen." Claudia Ohly, Hausärztin in Unkel

Sobald dann klar sei, welche Impfstoffe ihre Praxis in Unkel bekomme und für wen diese zugelassen seien, werde man Termine mit den Patienten vereinbaren. Das Impfen selbst sei kein Problem, damit habe sie als Hausärztin lange Erfahrung.

Hausärztin will Extra-Zeiten für Impfungen anbieten

Für die Corona-Impfungen wolle sie zusätzliche Öffnungzeiten anbieten, sagt die Hausärztin aus Unkel. Dafür werde sie die Räume in ihrer Praxis so aufteilen, dass die Patienten mit genügend Abstand auf ihre Impfungen warten und später beobachtet werden können, ob sie möglicherweise Nebenwirkungen haben.

Hausärzte wissen nicht, wann sie Impfstoff bekommen

"Sobald genügend Impfstoff da ist, können wir sehr schnell vielen Menschen helfen", sagt die Hausärztin aus Unkel. Doch das kann offenbar noch etwas dauern. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben vereinbart, dass die Hausärzte so früh wie möglich, aber spätestens ab Mitte April mit dem Impfen beginnen sollen.