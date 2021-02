Der Stadt Koblenz fehlen nur noch knapp 30 Wahlhelfer für die Landtagswahl am 14. März. Nach Angaben eines Stadtsprechers haben sich bisher etwa 870 Wahlhelfer gemeldet. Am Freitag und Samstag vor der Wahl bietet die Stadt kostenlose Corona-Tests für alle Wahlhelfer an. Die Ergebnisse sollen noch vor der Wahl vorliegen. Außerdem soll bei allen Helfern, die in der Rhein-Mosel-Halle Briefwahlunterlagen auszählen, am Eingang Fieber gemessen werden. Sollte die Temperatur zu hoch ausfallen, dürften Helfer nicht an der Auszählung teilnehmen. Nach Angaben eines Stadtsprechers möchte die Verwaltung durch diese Maßnahmen die Wahl für alle Helfer und Wähler so sicher wie möglich machen.