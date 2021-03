In der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts Goslar die Verbreitung von Aerosolen getestet. Die Halle ist wegen Corona derzeit für Veranstaltungen geschlossen. Mit Hilfe einer Puppe simulierten die Forscher den Atemausstoß eines Besuchers und überprüften, wie sich die Aerosole auf die Plätze drumherum verteilen und wie gut diese von der Lüftungsanlage aufgenommen werden. Von dem Ergebnis erhofft sich der Betreiber der Rhein-Mosel-Halle, besser mit der Stadt Koblenz über eine baldige Öffnung verhandeln zu können oder in einem nächsten Schritt weitere Tests mit echtem Publikum durchzuführen. Die Messung habe rund 3.000 Euro gekostet. Das Ergebnis wird in einigen Wochen vorliegen. Derzeit geben nach Angaben des Fraunhofer-Instituts viele Veranstaltungshallen in Deutschland solche Messungen in Auftrag.