Landgericht Koblenz: Geständnis im Prozess um gefälschte Angelscheine

Klaus Müller lebt und liebt den Angelsport und den damit verbundenen Naturschutz an der Ahr. Die letzten sechs Kilometer vor der Einmündung in den Rhein bewirtschaftet sein Verein, der Angelsportclub Sinzig, seit 1970. Er ist sei 39 Jahren dabei und als Vorsitzender liegen ihm die Erhaltung der Fischarten und die Schönheit des Natur an der Ahr sehr am Herzen. mehr...