Eine Seniorin aus dem Norden von Rheinland-Pfalz hat Anspruch auf Schadenersatz von der gesetzlichen Rentenversicherung - wegen eines Beratungsfehlers. Das Oberlandesgericht Koblenz muss die Höhe festlegen.

Das Urteil des BGH ist klar: Die gesetzliche Rentenversicherung muss ihre Versicherten über die Möglichkeiten einer höchstmöglichen Rente verlässlich beraten. Werden dabei Fehler gemacht, die zu einer niedrigeren Rente führen, besteht gegenüber der Rentenkasse ein Anspruch auf Schadensersatz. (AZ: III ZR 27/20)

So gehen Sie früher in Rente – ohne Abschläge

Konkret ging es nach Angaben des Oberlandesgerichts Koblenz um den Fall einer schwerbehinderten Frau aus dem Norden von Rheinland-Pfalz. Sie hatte sich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund über den möglichen Rentenbeginn und die Höhe der Rente beraten lassen. Mit ihren mindestens 35 Versichertenjahren konnte sie vorzeitig und ohne Abschläge in Rente gehen.

Rentnerin aus dem Norden von Rheinland-Pfalz wurde ungenau beraten

Der Rentenversicherungsträger rechnete ihr ab Juli 2014 eine Altersrente in Höhe von knapp 935 Euro aus. Der genaue Betrag sei aber noch unverbindlich. Weil die Frau in der Vergangenheit nur über geringe Einkünfte verfügte, waren in der Rentenrechnung auch gesetzlich vorgesehene fiktive Entgeltpunkte enthalten. Entgeltpunkte orientieren sich am Durchschnittsverdienst und wirken rentenerhöhend. Bei einer Weiterarbeit bis zum 1. Dezember 2014 wurde ihr eine Rente in Höhe von etwa 985 errechnet.

Rente fiel deutlich niedriger aus als ausgerechnet

Als die Frau dann weiter arbeiten ging, belief sich die tatsächliche Rente aber nur auf knapp 887 Euro. Denn mit der Weiterarbeit wurden die wegen eines geringen Arbeitsentgelts gewährten zusätzlichen fiktiven Entgeltpunkte nicht mehr berücksichtigt. Trotzdem urteilten zunächst das Landgericht Koblenz und später auch das Oberlandesgericht Koblenz, dass der Klägerin kein Schadenersatz zustehe. Mit der Begründung, sie hätte sich nicht auf die unverbindliche Proberechnung verlassen dürfen.

BGH: Es lag ein Beratungsfehler vor

Das sah der BGH anders. Er urteilte in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil, dass hier ein Beratungsfehler des Rentenversicherungsträgers vorlag. Der Frau stehe damit grundsätzlich Schadensersatz wegen des Erhalts einer geringeren Rente zu.

In der Rentenberatung hätte die Versicherte darauf hingewiesen werden müssen, dass bei einer Weiterarbeit ihre Rente geringer ausfällt. Die Klägerin hätte dann einen früheren Rentenbeginn wählen und eine höhere Rente erhalten können. Über die Schadenshöhe muss nun das Oberlandesgericht Koblenz neu entscheiden.