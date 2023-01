Geldautomat in Koblenz gesprengt: Tatverdächtige festgenommen

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Koblenz einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei hat zwei Männer festgenommen.

Gegen 2 Uhr Dienstagnacht haben Unbekannte einen Geldautomat in Koblenz gesprengt, kurz darauf haben sie mit ihrem Fluchtfahrzeug einen Unfall gebaut und um 4:45 Uhr in der Früh konnte die Polizei zwei Männer festnehmen, die als Tatverdächtige der Sprengung gelten.

Täter bauen Unfall mit Fluchtwagen

In der Nacht auf Dienstag sprengten die Unbekannten nach Angaben der Polizei einen Geldautomaten an einem Supermarkt in der Andernacher Straße in Koblenz. Ein Zeuge habe einen grauen BMW beobachtet, der mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort weggefahren sei.

Das Fluchtfahrzeug sei anschließend etwa 25 Kilometer nordwestlich von Koblenz verunfallt. Der Wagen wurde an einem Kreisverkehr zwischen Rheinbrohl und Bad Hönningen gefunden. Die Insassen des Autos waren laut Polizei allerdings bereits geflüchtet.



Polizei fahndete mit Hubschrauber

Die Einsatzkräfte fahndeten im Anschluss daran nach den Geldautomatensprengern. Dabei war den Angaben nach auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Von diesem aus hat die Polizei in den frühen Morgenstunden zwei Männer im Dickicht eines Campingplatzes im Umkreis der Unfallstelle entdeckt.

Nachdem Einsatzkräfte zum Versteck gelotst wurden, konnten die beiden Männer, bei denen es sich um Tatverdächtige der Sprengung handeln dürfte, widerstandslos festgenommen werden. Darüber hinaus wurde eine größere Menge an Geldscheinen sichergestellt. Die Fahndung nach möglichen weiteren Tätern läuft aktuell noch. Außerdem sind die Untersuchungen am Tatort sowie dem Unfallort angelaufen.

Wer Angaben zur Tat oder möglichen Verdächtigen machen kann, soll sich bei der Polizei Koblenz oder der Polizei Linz melden.