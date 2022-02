Landgericht Koblenz: Prozess um gefälschte Angelscheine

Fürs Angeln braucht jeder einen Angelschein, für manchen ist das aber eine Hürde. Ein Mann hat offenbar mit gefälschten Angelscheinen ein Geschäft gemacht. Jetzt steht er vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft dem 28 Jahre alten Angeklagten aus dem Raum Koblenz gewerbsmäßige Urkundenfälschung vor. Demnach soll er in insgesamt 260 Fällen sowohl Angelscheine als auch Prüfungszeugnisse über bestandene Fischereiprüfungen gefälscht haben. Der Angelschein ist in Rheinland-Pfalz nötig, wenn man an einem öffentlichen oder privaten Gewässer fischen will.

Angeklagter soll Angelscheine übers Internet verkauft haben

Die falschen Angelscheine und Prüfungszeugnisse soll er zwischen Ende April und Ende September 2021 über Kleinanzeigen in einem Internetportal verkauft haben. Mit diesen Bescheinigungen kann man sich von der zuständigen Behörde einen Angelschein ausstellen lassen.

Wie bekommt man einen Angelschein in Rheinland-Pfalz? Um einen Angelschein in Rheinland-Pfalz zu bekommen, muss man die Fischerprüfung ablegen. Eine Übersicht der Kurse gibt es beim Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V.. Der Angelschein kann danach bei der Fischereibehörde bei der jeweiligen Kreisverwaltung oder den Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte beantragt werden. Er ist die Erlaubnis, um in Deutschland an einem öffentlichen oder privaten Gewässer angeln gehen zu können. Der Angelschein ist im Binnenland von Rheinland-Pfalz immer vorgeschrieben, sonst drohen empfindliche Bußgelder und Strafen. An den Grenzgewässern zum Großherzogtum Luxemburg und den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland ist dagegen das Angeln ohne Angelschein erlaubt: Das betrifft vor allem die Flüsse Mosel, Sauer und Our. Dort ist nur ein Erlaubnisschein nötig, den man kaufen kann.

Der Beschuldigte soll laut der Staatsanwaltschaft Koblenz für einen Angelschein im Internet rund 250 Euro verlangt haben. Wie er schließlich aufflog, konnte eine Gerichtssprecherin nicht sagen.