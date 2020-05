Der Verband Deutscher Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz erinnert am Samstag an die Deportation von Sinti- und Roma-Familien vor 80 Jahren. Damals waren mehr als 2.800 Menschen, unter anderem auch aus der Region Koblenz von den Nationalsozialisten in Konzentrationslager verschleppt worden. Zum Gedenken werden heute auch in Koblenz am Gedenkstein am Peter-Altmeier-Ufer Blumen niedergelegt.