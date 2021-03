Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Koblenz erinnert am Nachmittag an die Tsunami- und Nuklearkatastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima vor zehn Jahren. Mit einer Mahnwache um 17 Uhr am Löhrrondell gedenkt der BUND der Opfer und macht auf die immer noch vorhandenen Probleme und Schäden aufmerksam.

Mehr als 15.000 Menschen waren damals ums Leben gekommen. Im Atomkraftwerk von Fukushima war es nach einem schweren Erdbeben und einem Tsunamis zu einer Kernschmelze gekommen, mehr als 160.000 Anwohner mussten fliehen.