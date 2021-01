Der Jahreswechsel ist in der Region nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Die Menschen hätten sich in der Silvesternacht weitgehend an die Corona-Auflagen und das Feuerwerksverbot gehalten. In Höhr-Grenzhausen überschlug sich am Neujahrsmorgen eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen und verletzte sich leicht. Nach Polizeiangaben war sie vermutlich betrunken. Auch bei Montabaur stoppte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer.