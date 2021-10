Neue Friedensglocke wird in Koblenz enthüllt

per Mail teilen

Sie ist etwas Besonderes: Die Koblenzer Friedensglocke, die am Freitagabend auf der Festung Ehrenbreitstein erstmals öffentlich gezeigt wird, wurde teilweise aus alter Munition gegossen.

Mit dem Projekt "Friedensglocke" will das Koblenzer Kulturdezernat nach eigenen Angaben ein Zeichen für mehr Frieden und Solidarität in der Gesellschaft setzen: Bei der Koblenzer Friedensglocke handelt es sich, den Angaben zufolge, um ein exaktes Replikat der so genannten "Peace Bell" des Sängers Michael Patrick Kelly. Sie wurde 2018 anlässlich des 100-jährigen Kriegsende des Ersten Weltkriegs enthüllt. Die Originalglocke läutet Patrick Kelly auf seinen Konzerten als Zeichen für Frieden.

Um 17 Uhr wird die Glocke in Koblenz erstmals läuten

Für das Koblenzer Modell hatte der Kampfmittel Räumdienst in Rheinland-Pfalz alte Munitionsfunde zur Verfügung gestellt, die in der Bronzeglocke mit verarbeitet wurden. Sie hat einen Durchmesser von einem Meter und wiegt circa 330 Kilogramm, wovon 30 Kilogramm aus Munitionsresten bestehen. Zum Ende der Koblenzer Wochen der Demokratie soll das Exponat nun das erste Mal in kleinem Kreis erklingen.

Die Friedensglocke zum Nachhören:

Künftig soll die Glocke öffentlich zugänglich im Koblenzer Stadtzentrum aufgestellt werden und bei verschiedenen Gedenktagen für den Frieden und mehr Solidarität läuten.