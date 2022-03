Wieder Fridays for Future Demos

In der Region finden ab Freitagmittag wieder zahlreiche Aktionen der Fridays for Future Bewegung statt. Die Teilnehmer fordern mehr Klimaschutz, aber auch Frieden in der Ukraine. So beginnt beispielsweise am Koblenzer Hauptbahnhof kurz nach 12 Uhr eine Demonstration. Auf dem Schlossplatz in Altenkirchen plant die Initiative "Westerwald goes green" ab 14 Uhr eine Mahnwache. Zwei Stunden später ruft dann die Vereinigung "Sinzig4Future" zu einer Demonstration auf. Weitere Klimastreiks von Fridays for Future gibt es am Freitag unter anderem auch in Andernach und Simmern.