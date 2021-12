Am 4. Dezember 2011 sorgte eine 1,8-Tonnen schwere Bombe im Rhein für den Ausnahmezustand in Koblenz: 45.000 Menschen mussten am Tag der Entschärfung ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Entdeckt wurde der riesige Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg Ende November 2011. Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz kann sich noch gut an den Tag erinnern: "Die Luftmine lag noch im Wasser und war wegen der Spiegelung schwer zu erkennen. Aber mir war da schon klar, dass es eine besondere Bombe war." Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz bei einem Einsatz. Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz Besonders war die Fliegerbombe laut Ofenstein zum einen wegen ihrer Größe: zwei Meter lang, einen Durchmesser von 80 Zentimeter und geladen mit 1,3 Tonnen Sprengstoff. Wenn sie explodiert wäre, hätte die Druckwelle die Trümmer bis hoch zum Aussichtspunkt Rittersturz geschleudert, erklärt der Experte. Druckwelle der Bombe hätte große Zerstörungskraft gehabt Aber auch wegen ihrer drei Zünder sei der Blindgänger problematisch gewesen, so Ofenstein. Das Wasser habe das Material stark angegriffen, die Zünder seien dadurch noch reibungsempfindlicher geworden, als sowieso schon. Mit Hilfe von Pumpen wurde die Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Rhein gefunden wurde, freigelegt. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey Halb Koblenz wurde evakuiert Die Koblenzer Ordnungsbehörden legten deshalb einen großen Evakuierungsradius fest. Am Tag der Entschärfung mussten 45.000 Menschen raus aus ihren Wohnungen und Häusern. Auch zwei Krankenhäuser und mehrere Seniorenheime waren betroffen. Das Gefängnis im Koblenzer Stadtteil Karthause musste evakuiert werden. "Wir müssen immer vom Schlimmsten ausgehen, deshalb war diese große Evakuierung notwendig." Es war die bislang größte Evakuierung wegen einer Bombenentschärfung in Koblenz. Auch die Innenstadt wurde abgesperrt. Die Fußgängerzone war am 4.12.2011 menschenleer. Halb Koblenz glich einer Geisterstadt. Am Morgen der Entschärfung einer Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg war die Fußgängerzone in Koblenz am 4.12.2011 bis auf zwei Polizisten menschenleer. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey Gegen 14.30 Uhr begann das Team des Kampfmittelräumdienstes, den Blindgänger zu entschärfen. Weil Marco Ofenstein in die Presseabteilung abberufen worden war, konnte er seine Kollegen nicht unterstützen. Weitere Bombenentschärfungen in Koblenz 2009: Wegen der Entschärfung einer britischen Fliegerbombe auf dem Gelände der Universität Koblenz mussten 15.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. 2001: In der Großsiedlung Neuendorf wurde eine 1000 Kilogramm schwere Bombe gefunden. 11 000 Einwohner mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. 2007 Am Zentralplatz wurde eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe entdeckt. Rund 10 000 Bewohner in der Innenstadt wurden evakuiert. 2015 Entschärfung einer amerikanischen 1.000 Kilo schweren Bombe auf dem ehemaligen Stadtbadgelände in der Weißer Gasse. Rund 10 000 Menschen mussten raus aus ihren Wohnungen und Häusern. 2017 Auf der Karthause wurde in einer Baugrube ein Zehn-Zentner-Blindgänger entschärft. 21 000 Menschen mussten das Evakuierungsgebiet verlassen. 2020: Bombenentschärfung in der Beatusstraße in der Nähe des Zentralfriedhofes. Hier konnte durch das Aufstellen der Container rund um die Bombe der Evakuierungsradius auf 500 Meter halbiert werden, sodass statt 15.000 Personen lediglich 5.000 Personen evakuiert werden mussten. Nach Angaben der Stadt wurden seit dem Jahr 2011 etwa 16 Kampfmittelfunde (inklusive Fliegerbombe im Rhein im Jahr 2011) verzeichnet, welche eine Evakuierung von Bewohnern zur Folge hatte. Entschärfung schneller und problemloser als gedacht Für ihn sei das schwierig gewesen, erinnert sich der heute 41-Jährige: "Ich war in Gedanken bei meinen Kollegen und war unheimlich nervös. Mir kam die Zeit unheimlich lang vor." Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes bereiten am 4.12.2011 in Koblenz die entschärfte Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg für die Bergung aus dem Rhein vor. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey Dabei ging die Entschärfung schneller und auch problemloser als gedacht. "Als der erlösende Anruf kam, war ich unglaublich erleichtert", erinnert sich Ofenstein. Außer der riesigen Bombe entschärften die Experten an dem Tag noch eine kleinere amerikanische Fliegerbombe und ein Tarnnebelfass. Am frühen Abend konnten die Koblenzer dann wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Die 1,8 Tonnen schwere Bombe wurde von einer Spezialfirma aus einem Zwischenlager abtransportiert und unschädlich gemacht.