Feuerwehrleute demonstrieren in Mainz

An einer Demonstration in der Mainzer Innenstadt für eine Erhöhung der sogenannten Feuerwehrzulage nehmen am Dienstag auch zehn Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Koblenz teil. Das teilte die Gewerkschaft ver.di auf SWR Anfrage mit. Insgesamt würden wegen Corona etwa 50 Feuerwehrleute aus ganz Rheinland-Pfalz an der Demonstration teilnehmen. Sie fordern eine Erhöhung der Gefahrenzulage von 132 Euro auf 200 Euro. Diese Zulage sei seit 23 Jahren nicht mehr erhöht worden. Zusätzlich fordern die Feuerwehrleute, dass die Zulage auch im Ruhestand weiter gezahlt werde, wie es bereits bis 2010 der Fall gewesen sei. Die Gefahren durch Giftstoffe im Körper bestünden auch im Ruhestand weiter.