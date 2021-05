per Mail teilen

Feuerwehrleute sollten schneller geimpft werden. Das hat der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hachemer in Koblenz gefordert. Feuerwehrleute könnten sich zwar zur Impfung anmelden, aber nicht alle bekämen zeitnah einen Termin. Das Verständnis dafür schwinde, so Hachemer. Er wies darauf hin, dass Feuerwehrangehörige als Helfer in Impfzentren ein hohes Ansteckungsrisiko hätten. Außerdem könnten sie bei Einsätzen jederzeit Kontakt zu Coronainfizierten bekommen. Etwa bei Verkehrsunfällen oder als Unterstützer für den Rettungsdienst.