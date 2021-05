per Mail teilen

Am Wochenende mussten die Feuerwehren im Norden von Rheinland-Pfalz zu mehreren Bränden ausrücken: Im Kreis Neuwied etwa setzte ein brennender Holzstapel auch Strohballen in Brand.

Wie die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Asbach im Kreis Neuwied mitteilte, wurde sie an Muttertag gegen 16:30 Uhr alarmiert: Bei Kölsch-Büllesbach war erst ein Holzstapel in Brand geraten, die Flammen griffen auf einen angrenzenden Unterstand mit Strohballen über. Das Feuer habe erst nach mehreren Stunden gelöscht werden können. Eine Brandwache sei immer noch vor Ort.

Bei den Löscharbeiten wurden die Strohballen mit einem Bagger auseinander gezogen, um alle Glutnester vollständig ablöschen zu können. Das dauerte nach Angaben der Feuerwehr mehrere Stunden. Feuerwehr VG Asbach

Brände auch bei Rennerod und Kisselbach

Auch zwischen Rennerod und Emmerichenhain im Westerwald brannten am Wochenende den Angaben zufolge etwa 200 Quadratmeter Wiese. Zuvor hätten Kinder dort mit Feuerzeugen gespielt, heißt es. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In Kisselbach im Hunsrück gerieten eine Scheune und der Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.