Grund für Verschwinden von Briefwahlunterlagen unklar

Die Deutsche Post prüft derzeit, warum in Koblenz 300 Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl sehr spät oder gar nicht bei ihren Empfängern angekommen sind. Nach Angaben eines Post-Sprechers war das deutschlandweit nur im Bereich Koblenz so. Demnach waren Briefwahlsendungen in insgesamt 30 Postbezirken betroffen. Derzeit stehe die Deutsche Post noch vor einem Rätsel, wie das passieren konnte, sagte der Sprecher. Man werde dies aber aufklären. Inzwischen habe die Stadt Koblenz die verschwundenen Briefwahlunterlagen neu ausgestellt und diesmal erfolgreich mit der Post verschickt.