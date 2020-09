Autofahrer müssen vom frühen Freitagabend an in der Koblenzer Innenstadt mit Behinderungen rechnen. Grund dafür ist eine Fahrrad-Demo unter dem Motto „Verkehrswende jetzt – für eine autofreie Innenstadt“. Dafür wird die Mainzer Straße in der Innenstadt ab 17:30 Uhr vom Mainzer Tor in der Nähe der Rhein-Mosel-Halle bis auf Höhe des Hauptbahnhofes gesperrt. Die Demonstration soll bis in den späten Abend dauern. Nach Angaben der Stadt bleibt in der Mainzer Straße aber ein Fahrstreifen für Polizisten, Rettungsfahrzeuge und Anwohner frei.