Vorentscheid zum ESC: Koblenzer Duo Maël & Jonas will gewinnen

"Germany - 12 points": Ein Sieg beim Eurovision Song Contest wäre für die beiden Koblenzer Maël und Jonas ein Traum. Aber erstmal müssen die beiden durch den Vorentscheid.

Die deutschen Fans des Eurovision Song Contests ESC haben am 4. März selbst die Wahl: Dann dürfen sie entscheiden, wer Deutschland im italienischen Turin vertreten darf. Das Publikum kann zwischen sechs sehr unterschiedlichen Musik-Acts wählen.

Im Vorentscheid sind auch die beiden Koblenzer Maël und Jonas mit ihrem Song "I Swear to God" mit dabei und hoffen auf ihre Chance. Das Freunde-Team Maël & Jonas hatte es als erstes Duo ins Finale von "The Voice of Germany" geschafft und mit Nico Santos eine Single online veröffentlicht.

Koblenzer Duo Maël & Jonas muss Publikum für sich gewinnen

Das Duo tritt gegen fünf andere Anwärterinnen und Anwärter an: Das sind Emily Roberts, Nico Soave & Team Liebe, Eros Atomus und Felicia Lu. Alle Musikerinnen und Musiker gehen mit eigenen Liedern ins Rennen. Viele machen schon lange Musik. Ob das am Ende auch in Turin zum Erfolg führt und die europäischen Musikfans und Jurys überzeugt, wird sich am 14. Mai zeigen. Dann geht das ESC-Finale in Italien über die Bühne.

Bei der Wahl des deutschen ESC-Kandidaten geht die ARD in diesem Jahr erstmals neue Wege. Zum einen gibt sie dem Publikum wieder mehr Macht bei der Wahl des Kandidaten oder der Kandidatin, die Deutschland vertreten soll. Zu anderen hat auch die ARD zum ersten Mal die Kraft ihrer Radio- und Fernsehkanäle für einen Rundumschlag am 4. März gebündelt. Dann soll es den großen ESC-Tag der ARD geben, bei dem die Songs aller Bewerber gespielt werden, also auch "I Swear to God" des Koblenzer Duos Maël & Jonas.

ARD hofft auf einen Sieg beim Eurovision Song Contest

So hofft die ARD, Deutschlands Pechsträhne beim Eurovison Song Contest zu beenden. Zuletzt war der Hamburger Sänger Jendrik auf dem vorletzten Platz gelandet. 2019 - vor einer Corona-Zwangspause - hatte das Duo S!sters ebenfalls nur den vorletzten Platz erwischt, genauso Levina 2017. Andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren sogar die absolute Schlusslichter. Aus der jüngeren deutsche ESC-Geschichte ragen nur Lena (Platz 1 im Jahr 2010), Roman Lob aus dem Kreis Neuwied (2012 Platz 8) und Michael Schulte (2018 Platz 4) heraus.

Maël & Jonas im ESC-Interview Was verbindet Ihr mit dem ESC? „Wir sind von Kind an beide große Fans des Wettbewerbs und haben fast jede Show gesehen. Der ESC ist quasi eine kleine Tradition in unseren Familien.“ Warum wollt Ihr unbedingt mitmachen und für Deutschland auf der Bühne stehen? „Wir möchten auf der ESC-Bühne stehen, weil es eine Ehre ist, das eigene Land zu vertreten. Auf den ersten Blick würde man uns vielleicht nicht unbedingt dem ESC zuordnen, aber gerade das macht es zu einer schönen Überraschung. Wir sind jung, frei und ehrlich und freuen uns darauf, unseren Song I Swear To God zu performen.“ Womit wollt Ihr das Publikum überzeugen? „Wir stehen als langjährige Freunde und Wegbegleiter auf der Bühne und möchten zeigen, dass wir in schönen und in schwierigen Zeiten zueinander halten. Wir möchten den Leuten ein Stück unserer positiven Energie abgeben und ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern.“

Seit ihrer erfolgreichen Teilnahme bei "The Voice of Germany" haben sie viele Songs geschrieben, die auf YouTube mehr als 200.000 mal angesehen wurden. Anfang 2021 gaben sie ein Online-Konzert im Stadttheater Koblenz.

Auswahl unter fast 1.000 Bewerberinnen und Bewerbern

Im November 2021 waren Maël&Jonas gefragt worden, ob sie sich vorstellen könnten, am deutschen ESC-Vorentscheid 2022 teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Song "I Swear to God“ gerade ganz frisch, so kam es zur Titelauswahl. Unter 944 Bewerbern haben sie es nun unter den letzten sechs Finalisten geschafft. Im Herbst planen Maël und Jonas mit ihrer Band eine Tournee durch 15 deutsche Städte.