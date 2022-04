Erstes Weinfestival beginnt

In Koblenz ist am Freitag das Weinfestival eröffnet worden. Es wird zum ersten Mal veranstaltet und präsentiert bis Juli Winzer aus den Weinanbaugebieten Mittelrhein, Mosel, Ahr und aus der Gastregion Wachau in Österreich. Unter dem Motto "In 80 Tagen um den Wein" gibt es ab Freitag bis zum 9. Juli verschiedene Veranstaltungen rund um den Wein, an vielen Orten in und rund um Koblenz. Etwa Weinproben auf dem Schiff, Besuche von Winzern an der Mosel oder am Mittelrhein oder Wanderungen zum Thema Wein.