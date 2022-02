Ermittlungen nach Angriff auf Rot-Weiß-Teambus

per Mail teilen

Nach dem Auswärtsspiel gegen Kickers Offenbach am Freitagabend haben Unbekannte den Mannschaftsbus von Rot-Weiß Koblenz angegriffen und unter anderem eine Fensterscheibe eingeworfen. Seitdem ermittelt die Polizei in Offenbach wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch. Der Koblenzer Trainer Heiner Backhaus sagte dem SWR, die Situation sei beängstigend gewesen. Die Polizei spricht von einer "größeren Personengruppe", die den Mannschaftsbus angegriffen habe und sucht Zeugen. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Rot-Weiß Koblenz gewann das Spiel in der Fußball-Regionalliga mit 1 zu 0.