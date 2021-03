Frauen in Rheinland-Pfalz verdienen durchschnittlich 15 Prozent weniger als Männer. Das teilte das Statistische Landesamt am sogenannten Equal Pay Day – dem Tag für gleiche Bezahlung - am Mittwoch mit. Der Zonta Club in Koblenz, der sich für berufstätige Frauen einsetzt, kritisiert, dass vor allem Frauen in Niedriglohn-Berufen schlechter als Männer bezahlt werden. Auch die Gewerkschaft Verdi stellt fest, dass vor allem in Pflege- oder Erziehungsberufen, in denen viel mehr Frauen als Männer tätig sind, Arbeitnehmerinnen schlechter bezahlt werden. Dies sei nicht nachvollziehbar, sagt Verdi. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Koblenz macht auch strukturelle Gründe für den Lohnunterschied verantwortlich. Immer noch blieben viele Frauen nach der Geburt eines Kindes zu Hause, während der Mann in seinem Beruf aufsteige. Diese Einschnitte in ihrer Karriere könne eine Frau oft nicht mehr aufholen. Trotzdem sei der Trend erkennbar, dass auch mehr Männer in Elternzeit gehen wollen.