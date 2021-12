Kamerafahrzeuge machen Fotos in der Region

per Mail teilen

Die Energienetze Mittelrhein (enm) in Koblenz lassen neue Panoramafotos in der Region machen. Dazu fahren den Angaben zufolge am Montag und Dienstag Kamerafahrzeuge durch Koblenz, Bendorf, Neuwied und Vallendar. Außerdem durch die Verbandsgemeinde Hachenburg und Teile der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Die Aufnahmen sollen dabei helfen, beispielsweise Reparatureinsätze von Technikern besser vorzubereiten. Sie zeigen etwa, wie hoch ein Gebäude ist, wo es Hausanschlüsse gibt oder wo Stromkästen stehen. Diese Fotos können künftig im Computer über die Pläne der Strom- und Gasleitungen gelegt werden. Die Panoramafotos werden für die enm gemacht, eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers Mittelrhein, die die Strom- und Gasleitungen betreibt. Gesichter und Autokennzeichen auf den Fotos werden unkenntlich gemacht, heißt es. Zudem könne man Widerspruch gegen die Aufnahmen einlegen.