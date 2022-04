Wegfall der Maskenpflicht: Einzelhändler teils kritisch

Einzelhändler im nördlichen Rheinland-Pfalz stehen dem Wegfall der Maskenpflicht ab kommendem Montag teils kritisch gegenüber. Man halte sich an die bestehende gesetzliche Regelung, sagten viele Geschäftsleute dem SWR auf Anfrage. Die befragten Einzelhändler wollen demnach für ihre Laden keine eigene Maskenpflicht einführen, sondern überlassen die Entscheidung den Kunden. Manche bitten ihre Kunden aber eindringlich zum Tragen einer Maske, etwa in Diez. Der Inhaber einiger Edeka-Märkte in Koblenz, Konrad Kreuzberg sagte dem SWR, seine Mitarbeiter würden weiter Maske tragen und auch die Plexiglasscheiben würden bleiben. Er selbst halte das Ende der Maskenpflicht für verfrüht, so Kreuzberg. Er wolle aber keine Kunden oder Kundeninnen abschrecken. Der Handelsverband Mittelrhein sagte dem SWR, es sei juristisch unsicher, ob Einzelhändler überhaupt selbst eine Maskenpflicht in ihren Läden einführen dürften.