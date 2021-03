Die meisten Einzelhändler können ab Montag im nördlichen Rheinland-Pfalz ihre Geschäfte wieder öffnen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Landes hervor. In der kommenden Woche müssen demnach nur im Kreis Altenkirchen die Läden geschlossen bleiben. Denn dort liegt der Inzidenzwert bei über 100. In den anderen Kreisen und Stadt Koblenz können die Geschäfte unter Corona-Auflagen öffnen. Wenn der Inzidenzwert über 50 liegt - wie zum Beispiel in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied sowie der Stadt Koblenz, ist Einkaufen weiterhin nur nach Terminabsprache möglich. In den Kreisen Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und im Westerwaldkreis liegt der Inzidenzwert aktuell unter 50. Dort können die Kunden auch spontan zum Shoppen gehen, allerdings wird die Zahl der Kunden in den Geschäften begrenzt.