Meldestelle bekommt Hinweise auf hunderte rassistische Vorfälle

Die „Meldestelle für rassistische, menschenfeindliche und antisemitische Vorfälle“ in Koblenz hat nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung vor genau einem Jahr mehrere hundert Hinweise erhalten. Sie stammen von Betroffenen und Zeugen oder wurden aus Polizeimeldungen zusammengetragen.

Die Meldestelle, kurz M*Power wurde am 1. September letzten Jahres vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration eingerichtet. Sie sammelt Hinweise und Meldungen zu rassistischen, menschenfeindlichen und antisemitischen Vorfällen. Darüber hinaus berät sie Betroffene und vermittelt Kontakte zu Hilfseinrichtungen.

Bereits in den ersten vier Monaten ihres Bestehens hat die Meldestelle im vergangenen Jahr 300 Hinweise erhalten. Dabei ging es in erster Linie um rassistische Äußerungen, Beleidigungen oder Bedrohungen, gefolgt von demokratiefeindlichen, rechtsextremen und antisemitischen Vorfällen. Die Meldestelle mit Sitz in Koblenz soll nach Angaben des Ministeriums "der Landesregierung und der Bevölkerung ein aussagekräftiges Bild über menschenfeindliche Vorfälle in Rheinland-Pfalz vermitteln2.