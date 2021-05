Nach Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Bonn und anderen deutschen Städten ist die Lage im nördlichen Rheinland-Pfalz bislang ruhig. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz sind bislang keine Übergriffe in der Region bekannt. Für Sonntag sei in der Koblenzer Innenstadt eine Demo mit bis zu 300 Teilnehmern angemeldet worden, bei der es um die Gewalt im Nah-Ost-Konflikt geht. Die Polizei geht von einer friedlichen Kundgebung aus, werde diese jedoch in angemessenem Rahmen begleiten.