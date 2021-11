Corona-Warnstufe 2 in Koblenz und allen Landkreisen im Norden von RLP

per Mail teilen

In Koblenz und den Kreisen Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Rhein-Lahn, Westerwald, Cochem-Zell sowie Neuwied, Altenkichen und dem Rhein-Hunsrück-Kreis wurden zwei von drei Grenzwerten überschritten.

Bislang galt in der Stadt Koblenz und in den acht Landkreisen nur die Corona-Warnstufe 1. Doch zuletzt lagen dort an drei aufeinander folgenden Werktagen zwei der drei Leitindikatoren über dem Grenzwert - und zwar die Sieben-Tage-Inzidenz und der Intensivbetten-Anteil. Damit gilt dort seit Montag die nächst höhere Corona-Warnstufe 2. Grundlage dafür ist die derzeit noch gültige 27. Corona-Bekämpfungsverordnung.

Corona-Warnstufe 2 bringt Einschränkungen

Für die Bürger bedeutet das weitere Einschränkungen: Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind laut Kreisverwaltung Neuwied seit Montag nur bis zu 100 nicht immunisierte Personen erlaubt. Außerdem müssen alle Gäste Abstand halten und Masken tragen. Beides ist nicht notwendig, wenn sich bei Warnstufe 2 höchstens zehn Ungeimpfte im Raum befinden.

Für Geimpfte und Genesene sowie für Kinder bis drei Monate nach Vollendung ihres zwölften Lebensjahres gibt es keine zahlenmäßige Beschränkung. Bei Veranstaltungen im Freien ändert sich nichts an den bestehenden Regeln.

Einschränkungen in Schulen, Gastronomie und Kirchen

Zudem gibt es Einschränkungen beispielsweise bei der Religionsausübung, bei Veranstaltungen, in der Gastronomie und in Freizeiteinrichtungen, in Museen und beim Hallensport.

In Schulen gilt bei der Corona-Warnstufe 2 eine Maskenpflicht im Schulgebäude und auch am Platz, ausgenommen sind davon nur Grundschulen. Im Freien muss keine Maske getragen werden. Zudem werden wöchentlich zwei Tests durchgeführt.

Neue Verordnung soll am Mittwoch kommen

Die verschärften Regeln der Corona-Warnstufe 2 gelten nach Angaben der Verwaltungen zunächst nur vorläufig: Vom Kreis Mayen-Koblenz heißt es, das Land arbeite gerade an einer neuen Covid-Bekämpfungs-Verordnung, die bereits ab dem 24. November gültig sein soll.